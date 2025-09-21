Тренер «Ростова» Альба — об игре с «Балтикой»: «Ничья на выезде — хорошо, но всегда хочется победить»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба подвел итоги матча против «Балтики» (0:0) в 9-м туре РПЛ.

«Ребята хорошо боролись, были внимательны на подборе. Они молодцы, делали все, что могли. Мужики!

Мы не проиграли, одно очко на выезде — хорошо. Но, понятно, всегда хочется победить. Мы работали для этого, но грусти точно нет», — сказал Альба на пресс-конференции.

«Ростов» (9) вышел на 11-ю позицию в турнирной таблице. В следующем туре ростовчане 27 сентября дома примут «Краснодар».