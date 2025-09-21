Тренер «Ростова» Альба — об игре с «Балтикой»: «Ничья на выезде — хорошо, но всегда хочется победить»
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба подвел итоги матча против «Балтики» (0:0) в 9-м туре РПЛ.
«Ребята хорошо боролись, были внимательны на подборе. Они молодцы, делали все, что могли. Мужики!
Мы не проиграли, одно очко на выезде — хорошо. Но, понятно, всегда хочется победить. Мы работали для этого, но грусти точно нет», — сказал Альба на пресс-конференции.
«Ростов» (9) вышел на 11-ю позицию в турнирной таблице. В следующем туре ростовчане 27 сентября дома примут «Краснодар».
Источник: ФК «Ростов»
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|И
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Локомотив
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
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15
|Родина
|0
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|0-0
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16
|Факел
|0
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|0
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|0-0
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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