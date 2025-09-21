«Краснодар» — «Зенит»: команды не забили голов в первом тайме

«Краснодар» и «Зенит» сыграли вничью в первом тайме матче 9-го тура РПЛ — 0:0.

У «быков» желтые карточки в первой половине получили Виктор Са, Жубал и Сергей Петров. У сине-бело-голубых предупреждение заработал Педро.