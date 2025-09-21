«Балтика» не проиграла в 9 стартовых турах и установила рекорд для новичков РПЛ

«Балтика» дома сыграла вничью с «Ростовом» в матче 9-го тура РПЛ — 0:0.

Команда Андрея Талалаева не потерпела ни одного поражения в 9 стартовых турах — 4 победы и 5 ничьих. 9 матчей без поражений — рекорд для новичков чемпионата России в 9 стартовых турах, сообщает Opta Sports.

Обладателем предыдущего рекорда был «Сокол», который ни разу не уступил в 8 стартовых матчах сезона-2001.

«Балтика» (17 очков) после 9 матчей поднялась на второе место в РПЛ.