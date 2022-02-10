«Я был менеджером по продажам, работал бариста». Тренер «Динамо» рассказал, чем занимался до футбола

Волкан Булут, ассистент главного тренера «Динамо» Сандро Шварца рассказал, чем бы занимался, если бы не занялся футболу.

— Вы провели более 200 матчей в четвертой лиге, но в 26 лет завершили карьеру из-за травмы. Как это произошло?

— Повреждение колена было очень серьезным — требовалась сложная операция, длительная реабилитация. Доктор сказал мне: «Если хочешь однажды погонять мяч с сыном, лучше завершить карьеру». Было невероятно тяжело это принять, меня накрыла глубочайшая депрессия. На полгода я забыл о футболе, но затем начал тренировать небольшую любительскую команду, в которой играли мои друзья. Для меня это было хобби, но команда прибавляла и выступала очень успешно. Со временем мне поступило предложение от клуба из четвертой лиги, который тренировал Андре Брайтенрайтер. Так я стал его ассистентом.

— Если бы не футбол, чем бы занялись?

— Раньше я работал менеджером по продажам, был бариста. Плюс учился на факультете экономики и финансов. Так что без дела бы не сидел, ха-ха! Но счастлив, что стал профессиональным тренером и развиваюсь в этом направлении. Футбол — моя страсть! Я наслаждаюсь каждым моментом.

«Динамо» в 18 матчах РПЛ набрал 36 очков и расположился на втором месте.

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