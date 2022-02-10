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«Я был менеджером по продажам, работал бариста». Тренер «Динамо» рассказал, чем занимался до футбола

Футбольный тренер «Динамо» признался, что ранее работал бариста
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Волкан Булут.
Фото Global Look Press

Волкан Булут, ассистент главного тренера «Динамо» Сандро Шварца рассказал, чем бы занимался, если бы не занялся футболу.

— Вы провели более 200 матчей в четвертой лиге, но в 26 лет завершили карьеру из-за травмы. Как это произошло?

— Повреждение колена было очень серьезным — требовалась сложная операция, длительная реабилитация. Доктор сказал мне: «Если хочешь однажды погонять мяч с сыном, лучше завершить карьеру». Было невероятно тяжело это принять, меня накрыла глубочайшая депрессия. На полгода я забыл о футболе, но затем начал тренировать небольшую любительскую команду, в которой играли мои друзья. Для меня это было хобби, но команда прибавляла и выступала очень успешно. Со временем мне поступило предложение от клуба из четвертой лиги, который тренировал Андре Брайтенрайтер. Так я стал его ассистентом.

— Если бы не футбол, чем бы занялись?

— Раньше я работал менеджером по продажам, был бариста. Плюс учился на факультете экономики и финансов. Так что без дела бы не сидел, ха-ха! Но счастлив, что стал профессиональным тренером и развиваюсь в этом направлении. Футбол — моя страсть! Я наслаждаюсь каждым моментом.

«Динамо» в 18 матчах РПЛ набрал 36 очков и расположился на втором месте.

Полностью интервью Волкана Булута «СЭ» читайте здесь

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Себастьян Шиманьски

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Динамо

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 10 1 2
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