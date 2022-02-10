Дивеев заявил, что ничего не знает об интересе со стороны «Наполи» и «Венеции»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал слухи об интересе со стороны «Наполи» и «Венеции».

— Каждое трансферное окно появляются слухи о том, что тобой интересуются в Италии. Летом была «Венеция», зимой — «Наполи».

— Ничего не знаю про интерес этих клубов. «Венеция», «Наполи», что там еще пишут? У меня контракт с ЦСКА, и я буду работать здесь. Когда агент мне скажет, что есть конкретное предолжение, тогда я начну с ним говорить, оценивать плюсы и минусы. А пока все мысли только о ЦСКА — работать, побеждать, делать максимум того, что от меня требуется.

Контракт 22-летнего Дивеева с ЦСКА действует до 30 июня 2024 года.