Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 22:15

Виллаш-Боаш посетил тренировку «Зенита»

Гоша Чернов
Корреспондент
Андре Виллаш-Боаш.
Фото ФК «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш в среду приехал в португальский Лагуш, где проходит второй зимний тренировочный сбор сине-бело-голубых. Португалец тепло пообщался с тренерским штабом и сотрудниками клуба, а также полностью посмотрел вечернюю тренировку невской команды.

Португальский тренер возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год и стал чемпионом России (2015), обладателем кубка (2016) и суперкубка страны (2015). Последним местом работы 43-летнего специалиста был французский «Марсель», который Виллаш-Боаш покинул в феврале 2021 года.

Виллаш-Боаш также тренировал португальские «Академику» и «Порту», с которым стал победителем Лиги Европы, английские «Челси» и «Тоттенхэм», китайский «Шанхай СИПГ».

Ближайший официальный матч команда Сергея Семака проведет на своем поле 17 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом».

Андре Виллаш-Боаш
ФК Зенит
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российских фигуристов лишат золота Олимпиады в команднике? Что об этом известно
Так до «золота» хоккеисты не доедут: главные выводы после скромной победы России над Швейцарией
Реклама
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Алексей Березуцкий: «Хорошо, что матч получился результативным. Есть пища для размышлений»
«Его правильнее всего называть Дзагиньо» Бруно Фукс назвал самого техничного игрока ЦСКА
Драки и тусовки с ножами. В ЦСКА приходит Колумбийский Неймар из криминального района Картахены
Бруно Фукс: «Когда закончится третий сбор, должен быть готов на все сто процентов»
Хотулев и Кравцов покинули расположение «Зенита». Они уйдут в аренду
«Нижний Новгород» в товарищеском матче победил «Левадию», «Химки» сыграли вничью с «Германштадтом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алексей Березуцкий: «Хорошо, что матч получился результативным. Есть пища для размышлений»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости