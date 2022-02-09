Виллаш-Боаш посетил тренировку «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш в среду приехал в португальский Лагуш, где проходит второй зимний тренировочный сбор сине-бело-голубых. Португалец тепло пообщался с тренерским штабом и сотрудниками клуба, а также полностью посмотрел вечернюю тренировку невской команды.

Португальский тренер возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год и стал чемпионом России (2015), обладателем кубка (2016) и суперкубка страны (2015). Последним местом работы 43-летнего специалиста был французский «Марсель», который Виллаш-Боаш покинул в феврале 2021 года.

Виллаш-Боаш также тренировал португальские «Академику» и «Порту», с которым стал победителем Лиги Европы, английские «Челси» и «Тоттенхэм», китайский «Шанхай СИПГ».

Ближайший официальный матч команда Сергея Семака проведет на своем поле 17 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом».