Тренер «Динамо» Шварц поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о подготовке к матчу 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

«В субботу нас ждет высококлассная команда, которая проиграла лишь одну встречу за последнее время. Это команда реализует свои моменты, потому что в атаке у них опытные игроки с отличными навыками. Для нас важно хорошо отыграть в обороне. Защита будет начинаться с нападения. Будем стараться.

Настроение в команде после встречи с «Рубином» не особенно радостное. У нас было много моментов, но мы не смогли их реализовать. В игре с «Химками» тоже реализация хромала. Мы планировали набрать 6 очков в этих матчах. Результатом мы разочарованы.

К сожалению, две последние встречи отдалили нас от еврокубков. Сейчас мы сфокусированы на игре с «Локомотивом». Мы планируем одержать победу и добиться заветной цели. Понимаем, что турнирное положение сложное, но мы постараемся залезть на последнюю ступеньку поезда. Будем исправлять все то, что не получилось в матче с «Рубином» и «Химками», – сказал Шварц.

Матч «Локомотив» – «Динамо» пройдет 8 мая и начнется в 16:30 мск. «Железнодорожники» с 52 очками занимают третье место в турнирной таблице, бело-голубые с 46 очками – на седьмой строчке.

(Артем Бухаев)