Шварц рассказал, что в «Динамо» ведется работа по составу на будущий сезон

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о формировании состава на следующий сезон.

«По составу на будущий сезон ведется работа, мы смотрим разные варианты. Некоторые игроки, которые находятся в команде, могут перейти в другой клуб — это нормально, в этом нет ничего такого. Повторюсь, что сейчас для нас самое главное — это оставшиеся две игры. А потом уже будем смотреть.

Количество моментов, которые мы создаем — это результат нашей работы. Нам необходимо поработать над их реализацией, это наш следующий шаг. Мы сделали выводы из последних двух матчей, они для нас очень болезненные. Будем работать, надеемся, что все придет. Нам нужно научиться выигрывать такие матчи, где соперник создает меньше моментов, чем мы.

В субботу вечером у нас был разговор тет-а-тет с Романом Нойштедтером, все в порядке. Повторюсь, мы разочарованы результатами, но не качеством игры. Мы довольны той игрой, которую показываем. Тренировочный процесс сейчас меняет ту неблагополучную атмосферу после поражений. Парни заряжаются, они готовы играть. Могу сказать, что мы подходим в полной боевой готовности. Я вижу, как парни рвутся в бой», — сказал Шварц.

«Динамо» после 28 матчей занимает седьмое место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 46 очков.

(Артем Бухаев)