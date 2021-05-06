Ари: «Есть варианты в Бразилии и Турции, но я хочу остаться в России»

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал о своих планах на будущее.

Ранее «Краснодар» объявил, что Ари покинет клуб по окончании сезона в связи с истекающим контрактом. 1 мая на матче с «Сочи» 35-летний футболист попрощался с болельщиками.

— Моим первым вариантом остается Россия, — цитирует «РБ Спорт» Ари. — У меня есть пару команд из Бразилии, которые хотят пообщаться. Но я не хочу вести переговоры прямо сейчас. Поэтому буду ждать. Посмотрим, какие команды в России будут во мне заинтересованы.

— Сейчас предложений в России у вас пока нет?

— Конкретных нет. Есть те, кто хочет поговорить. Но я буду разговаривать только через агента.

— Раньше вами интересовались клубы из Турции.

— Турецкие команды сейчас тоже есть. Там даже есть агент, который мне звонил. Но пока я не хочу уезжать. Подожду варианты в России. Если не будет хороших предложений, я посмотрю на другие страны.

Ари выступает за «Краснодар» с 2013 года. С того момента нападающий провел за команду 172 матча, забил 54 мяча и отдал 37 голевых передач. Также футболист за этот период времени получил российский паспорт и один раз вызывался в сборную России на матчи с командами Швеции и Германии.