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Тренер «Динамо» отметил силу ЦСКА перед московским дерби

11:14
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о подготовке к матчу 30-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА. По его словам, это будет дерби с высоким накалом.

«ЦСКА — качественная команда с сильными игроками и атакующим стилем. Отдадим все силы, чтобы обыграть их, — отметил Шварц. — Будет дерби с высоким эмоциональным накалом, хотим последнюю встречу закончить победой. Пока статистика в дерби в нашу пользу.

Мы готовимся к тому, что Влашич наверняка примет участие в матче. На теоретическом занятии мы учитывали его в составе ЦСКА".

Матч 30-го тура «Динамо» — ЦСКА пройдет 16 мая (начало — в 14.00 по московскому времени).

(Сергей Федоров)

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