Тренер «Динамо» отметил силу ЦСКА перед московским дерби

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о подготовке к матчу 30-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА. По его словам, это будет дерби с высоким накалом.

«ЦСКА — качественная команда с сильными игроками и атакующим стилем. Отдадим все силы, чтобы обыграть их, — отметил Шварц. — Будет дерби с высоким эмоциональным накалом, хотим последнюю встречу закончить победой. Пока статистика в дерби в нашу пользу.

Мы готовимся к тому, что Влашич наверняка примет участие в матче. На теоретическом занятии мы учитывали его в составе ЦСКА".

Матч 30-го тура «Динамо» — ЦСКА пройдет 16 мая (начало — в 14.00 по московскому времени).

(Сергей Федоров)