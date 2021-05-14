Тренер «Динамо» отметил силу ЦСКА перед московским дерби
11:14
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о подготовке к матчу 30-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА. По его словам, это будет дерби с высоким накалом.
«ЦСКА — качественная команда с сильными игроками и атакующим стилем. Отдадим все силы, чтобы обыграть их, — отметил Шварц. — Будет дерби с высоким эмоциональным накалом, хотим последнюю встречу закончить победой. Пока статистика в дерби в нашу пользу.
Мы готовимся к тому, что Влашич наверняка примет участие в матче. На теоретическом занятии мы учитывали его в составе ЦСКА".
Матч 30-го тура «Динамо» — ЦСКА пройдет 16 мая (начало — в 14.00 по московскому времени).
(Сергей Федоров)
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