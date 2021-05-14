Шварц высказался о стиле игры «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал игру команды в последних матчах чемпионата России.

«В матчах с «Химками» и «Рубином» у нас было много моментов, чтобы повести в счете. Но в таких матчах нужно уметь переломить ход встречи, не опускать головы. Это следующий шаг для нашего развития. Мы обязательно к этому придем, но нужно время, у нас молодая команда. В матче с «Локомотивом» у нас были хорошие подходы. Необходимо увеличивать временные отрезки, когда мы доминируем в игре.



У нас бывают моменты, когда мы играем от обороны. Но для меня важно качество, нельзя играть пассивно даже в таких случаях. Мы должны и дальше применять активный стиль в любой ситуации. Не всегда выбираем атакующий стиль игры, но обязательна активность», — сказал Шварц на пресс-конференции.

16 мая «Динамо» сыграет в 30-м туре Тинькофф РПЛ с ЦСКА. Начало — в 14.00 (мск). Бело-голубые с 47-ю баллами занимают 7-е место в турнирной таблице, набрав 47 очков.