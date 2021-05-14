Шварц: «Захарян заслужил вызов в сборную»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о подготовке к матчу 30-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА и оценил достижения 17-летнего полузащитника Арсена Захаряна.

«Захарян заслужил вызов в сборную. Это результат его работы. Он полностью выкладывается на тренировках, трудолюбивый футболист, — отметил Шварц. — Со своей стороны я рад, что он в таком юном возрасте получил вызов в сборную. Что касается финального состава на Евро, то здесь уже будет смотреть тренерский штаб национальной команды». (Сергей Федоров)