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Александр Дюков: «Стоимость прав на трансляцию будет зависеть от формата»

21:45
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Президент РФС Александр Дюков рассказал, от чего будет зависеть стоимость прав на трансляцию матчей Тинькофф РПЛ.

«Мы считаем, что при решении о продаже телевизионных прав нужно рассматривать сразу и новый формат, который мы предложили и обсуждаем, — сказал Дюков. —  Мы понимаем, что стоимость прав будет зависеть от формата, который будет принят, ибо увеличение количества матчей предполагает больше интенсивных игр. Безусловно, это скажется на стоимости прав».

Клубы РПЛ обсуждают предложение о смене схемы проведения чемпионата. Один из основных вариантов — разделение на две группы после 24 туров.

На данный момент правами на ТВ-трансляции РПЛ обладает «Матч ТВ». Известно, что онлайн-кинотеатр Okko выступил с предложением приобрести права на показ чемпионата. «СЭ» ранее соообщал, что Okko может объединиться с видеосервисом Start в борьбе за медиаправа.

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