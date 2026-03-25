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Transfermarkt: Дуран стал самым подешевевшим игроком РПЛ

Анастасия Пилипенко

Статистический портал Transfermarkt опубликовал обновленные данные о рыночной стоимости футболистов РПЛ.

Самым подешевевшим игроком чемпионата России стал нападающий «Зенита» Джон Дуран — его цена упала на 7 миллионов евро и теперь составляет 25 миллионов.

Следом в списке самых подешевевших игроков идет форвард «Спартака» Ливай Гарсия, чья рыночная стоимость снизилась на 2,5 миллиона евро и достигла 7,5 миллиона.

На 1 миллион евро снизилась стоимость полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева (9 миллионов), хавбека ЦСКА Дмитрия Баринова (8 миллионов), защитника армейцев Мойзеса (5 миллионов), а также полузащитника «Спартака» Тео Бонгонды (4 миллиона) и двух игроков ЦСКА — полузащитника Жоао Виктора (4 миллиона) и защитника Матеуса Рейса (3 миллиона).

Замыкают десятку полузащитник Данил Глебов из «Динамо» и нападающий Лусиано Гонду из ЦСКА, чья стоимость снизилась на 500 тысяч евро — оба теперь стоят 7,5 миллиона евро.

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ФК Зенит
Джон Дуран
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