Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк возглавил список самых подорожавших игроков РПЛ по версии Transfermarkt

Статистический портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов чемпионата России. Самым выросшим в цене игроком стал полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк.

Стоимость 20-летнего россиянина увеличилась с 20 до 25 миллионов евро. На 3 миллиона подорожали полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (28 миллионов) и хавбек «Зенита» Педро (20 миллионов).

Футболист «Краснодара» Никита Кривцов прибавил в цене 2,5 миллиона евро. Теперь Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 7,5 миллионов евро.

Замыкает топ-5 нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. Его стоимость выросла с 15 до 17 миллионов евро.

Самым подешевевшим игроком РПЛ второй раз подряд стал форвард «Зенита» Джон Дуран. Его стоимость снизилась с 25 до 15 миллионов евро.