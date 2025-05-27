Трансфер Тикнизяна в «Црвену Звезду» находится на финальной стадии переговоров
Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».
По информации источника, железнодорожники находятся на финальной стадии переговоров о переходе игрока в «Црвену Звезду». Предложений по Тикнизяну от российских клубов не поступало.
Ранее о потенциальном переходе 26-летнего игрока в сербский клуб сообщал Metaratings.ru.
Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. Всего он провел 122 матча за московскую команду, в которых отметился 16 голами и 17 результативными передачами.
Контракт полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.
Источник: Mash на спорте
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|19
|
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|4
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|
5
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|0
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|18
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|9.10
|19:30
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|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
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|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
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|11.10
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Александр Соболев
Зенит
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
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|
|
Маркиньос
Спартак
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|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
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Ахмат
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|1
|3
|
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|1
|2
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Матеус Рейс
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