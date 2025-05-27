Трансфер Тикнизяна в «Црвену Звезду» находится на финальной стадии переговоров

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации источника, железнодорожники находятся на финальной стадии переговоров о переходе игрока в «Црвену Звезду». Предложений по Тикнизяну от российских клубов не поступало.

Ранее о потенциальном переходе 26-летнего игрока в сербский клуб сообщал Metaratings.ru.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. Всего он провел 122 матча за московскую команду, в которых отметился 16 голами и 17 результативными передачами.

Контракт полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.