Агент Сильянова опроверг согласование контракта с «Динамо»

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Локомотива» Александра Сильянова, прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе игрока в «Динамо».

«Чтобы согласовать личные условия, нужна договоренность между клубами. А таких новостей нет. Кто-то поторопился. Мы ведем переговоры о продлении соглашения с «Локомотива». Активно занимаемся переговорами, практически в ежедневном режиме. Как только будут новости — сообщим», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Динамо» предложило 3 миллиона евро за переход Сильянова.

27 мая «Чемпионат» сообщил, что игрок согласовал личные условия контракта с бело-голубыми.