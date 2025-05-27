Агент Сильянова опроверг согласование контракта с «Динамо»
Владимир Кузьмичев, агент защитника «Локомотива» Александра Сильянова, прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе игрока в «Динамо».
«Чтобы согласовать личные условия, нужна договоренность между клубами. А таких новостей нет. Кто-то поторопился. Мы ведем переговоры о продлении соглашения с «Локомотива». Активно занимаемся переговорами, практически в ежедневном режиме. Как только будут новости — сообщим», — сказал Кузьмичев «СЭ».
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Динамо» предложило 3 миллиона евро за переход Сильянова.
27 мая «Чемпионат» сообщил, что игрок согласовал личные условия контракта с бело-голубыми.
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|2
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|19
|
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|6
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|2
|14-8
|19
|
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|9
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|4
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5
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|0
|3
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|18
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|0
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|2
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|
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|6
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|2
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|
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|5
|3
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|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
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16
|Факел
|9
|0
|3
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|3
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
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|11.10
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|Рубин – Динамо
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|Г
|
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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