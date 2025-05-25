Источник: Тикнизян может перейти в «Црвену Звезду»

«Црвена Звезда» готовит официальное предложение по трансферу полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, железнодорожники готовы отпустить 26-летнего игрока за два миллиона евро. Сам Тикнизян при разговоре с сербской стороной выразил желание присоединиться к «Црвене».

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. Всего он провел 122 матча за московскую команду, в которых отметился 16 голами и 17 результативными передачами.

Контракт полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.