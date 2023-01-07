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Сегодня, 09:53

Точилин заявил, что не получал предложения войти в тренерский штаб «Нижнего Новгорода»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Тренер «Сочи» Александр Точилин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном попадании в тренерский штаб «Нижнего Новгорода».

«На сегодняшний момент я пока работаю в «Сочи». Есть ли вероятность, что я останусь в «Сочи»? Пока не знаю. Еще не вышли из отпуска. Что касается, «Нижнего Новгорода», то мне предложений не поступало», — сказал Точилин «СЭ».

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками после 17 туров. Команда заняла последнее место в своей группе в Кубке России и вылетела из турнира.

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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