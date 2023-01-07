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РФС в 2023 году сменит технического спонсора сборной России

Виктория Кравченко
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Российский футбольный союз (РФС) в 2023 году не будет использовать экипировку компании Adidas. У команды появится новый технический спонсор.

«Можно сказать уверенно, что в 2023 году у нас не будет формы Adidas. Когда будет новый партнер? В первом квартале. Сейчас проводим переговоры — будет новый технический спонсор», — заявил президент РФС Александр Дюков ТАСС.

Российский футбольный союз сотрудничает с компанией с 2008 года. В августе 2021 года стороны договорились о новом сотрудничестве, рассчитанном до 2026 года. 1 марта Adidas приостановил партнерское соглашение с союзом.

Источник: https://tass.ru/sport/16751663
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