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Сегодня, 09:17

ЦСКА отправился на первые сборы в ОАЭ

Мария Гусева
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ЦСКА отправился на первые учебно-тренировочные сборы в Абу-Даби (ОАЭ), сообщила пресс-служба армейцев.

Сборы в Эмиратах пройдут с 7 по 20 января, на них запланировано проведение двух товарищеских матчей. 15 января ЦСКА сыграет первый товарищеский матч, соперник по которому пока не утвержден. Также 19 января армейцы сыграют с «Оренбургом».

Затем ЦСКА отправится в Турцию, где сыграет пять матчей: против «Партизана» (27 января), «Алании» (31 января), «Вайле» (4 февраля), «Ахмата» (11 февраля) и московского «Динамо» (15 февраля).

После 17 туров ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

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