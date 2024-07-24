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Точилин: «Сперцян готов к игре в Европе, но ему есть куда расти»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мыслями о возможном переходе армянского полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

«На мой взгляд, Эдуард, наверное, уже готов к игре в Европе. Стоит ли ему ехать в «Ланс», это уже другой вопрос, на который должен ответить сам Сперцян. У него много хороших качеств. Он очень мобильный игрок, здорово оснащен технически и хорошо видит поле. Но в целом Сперцяну еще есть куда расти. Главное, что он показывает стабильную игру уже не один сезон. Это очень важно для становления и развития футболиста», — цитирует Точилина Legalbet.

Ранее сообщалось, что «Ланс» готов предложить за Сперцяна 15 миллионов евро.

24-летний Сперцян — воспитанник «Краснодара». Контракт хавбека с «быками» действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Источник: Legalbet
Александр Точилин
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
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