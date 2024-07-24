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Рапопорт: «Марио Фернандесу помешали заиграть в «Зените» травмы»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал решение петербургского клуба расстаться с защитником Марио Фернандесом.

«Вряд ли клуб понес большие финансовые потери. «Зенит» заплатил за Марио деньги, которые просили его агенты. ЦСКА на эти условия не пошел — там лучше знают Фернандеса, он все-таки играл десять лет за армейский клуб. А в Петербурге Марио помешали раскрыться травмы: сначала одна, потом другая. Если бы игрок был здоров, он бы сейчас стабильно играл. Фернандес выиграл бы конкуренцию по своим качествам, по своему опыту. Но не позволило здоровье», — приводит «РБ Спорт» слова Рапопорта.

Фернандес перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» летом прошлого года. Защитник провел за команду 18 матчей, не отметившись результативными действиями. В среду, 24 июля, сообщалось, что стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества.

Источник: РБ Спорт
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
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Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

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 1
Алексей Батраков

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Локомотив

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П
Бителло

Бителло

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 2
Маркус Вендел

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Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

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Зенит

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И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

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Виктор Александров

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