Словенский защитник Ян Дапо перешел в махачкалинское «Динамо»

Защитник молодежной сборной Словении Ян Дапо подписал долгосрочный контракт с махачкалинским «Динамо», сообщает пресс-служба российского клуба.

Отмечается, что «Динамо» заявит 21-летнего футболиста на сезон под номером 71.

«Мы рады приветствовать Яна в Махачкале. Добро пожаловать в Дагестан!» — говорится в заявлении команды.

Дапо выступал в чемпионате Словении за клубы «Крка», «Мура» и «Домжале». На взрослом уровне он провел больше 80 матчей, в которых забил 6 мячей. За молодежную сборную Словении на его счету 3 игры.