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24 июля, 18:46

Словенский защитник Ян Дапо перешел в махачкалинское «Динамо»

Алина Савинова
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Защитник молодежной сборной Словении Ян Дапо подписал долгосрочный контракт с махачкалинским «Динамо», сообщает пресс-служба российского клуба.

Отмечается, что «Динамо» заявит 21-летнего футболиста на сезон под номером 71.

«Мы рады приветствовать Яна в Махачкале. Добро пожаловать в Дагестан!» — говорится в заявлении команды.

Дапо выступал в чемпионате Словении за клубы «Крка», «Мура» и «Домжале». На взрослом уровне он провел больше 80 матчей, в которых забил 6 мячей. За молодежную сборную Словении на его счету 3 игры.

Источник: https://t.me/dinmx/10097
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
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 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
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5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
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 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
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 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
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 Химки 2 0 1 1 2-4 1
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