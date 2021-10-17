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Титов раскритиковал Айртона после матча с «Динамо» и предложил сделать ставку на своих игроков

12:00
Айртон. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Айртон. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов раскритиковал игру защитника красно-белых Айртона в дерби с «Динамо» (2:2)

— Мы видели, какой «привоз» сотворил Айртон в эпизоде с первым голом. Хорошо, что его поменяли в середине второго тайма. И по сути, игру сделали воспитанники клуба — Игнатов и Ломовицкий, которые значительно оживили действия красно-белых впереди. Да, Айртон левша, правая нога у него для ходьбы. Было понятно, что Литвинов, который все делал правильно в той ситуации, ему будет возвращать мяч под правую ногу, так? Но ты тогда подстройся под такой пас, а бразилец в итоге «привез» угловой, с которого бело-голубые и открыли счет. Поэтому лучше делать ставку на своих, чем реанимировать тех, кто, увы, уже не подходит, или выкладывать серьезные суммы за средних легионеров.

— Вы пожурили Айртона за первый гол. А не считаете, что в том эпизоде ошибся еще и Максименко? Что происходит с голкипером «Спартака» в этом сезоне?

— Можно же пересмотреть эпизод. Айртон, считай, отдал Ордецу мяч без борьбы. Понятно, что надо было ставить игрока перед высоким динамовцем и за ним. А кого поставили за Ордецом? Самого маленького — Айртона... И что получилось? Он «привез» этот угловой и не поборолся с соперником. Получается, 50 процентов этого гола — на нем.

— Так ему объективно было тяжело бодаться Ордецом.

— Ну упрись тогда в него, борись до самого конца. У нас играл маленький Парфенов. Так ты его попробуй тронь! Он тебя всего «закусает»! И верх у тебя выиграет, и в подкате шансов не оставит. А тут все было как-то очень легко. Ну нельзя так действовать в дерби!

Полностью интервью с Егором Титовым читайте на сайте «СЭ»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Динамо 2
Матч завершен

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50

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Виталий Айрапетов все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры