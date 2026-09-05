«Зенит» — ЦСКА: судья пропустил фол Соболева — его увидел ВАР

На 45+6-й минуте матча 7-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА судья Андрей Прокопов, для которого эта встреча стала лишь 10-й в РПЛ, после вмешательства ВАР и просмотра повторов на мониторе у поля изменил первоначальное решение и правильно назначил пенальти в пользу гостей за фол Александра Соболева.

Тремя минутами ранее арбитр пропустил фол зенитовского нападающего, который в своей штрафной площади в борьбе за мяч угодил рукой в голову Джамалутдину Абдулкадырову. Принять верное решение Прокопову помогли видеоассистенты Павел Шадыханов и Роман Сафьян.

Интересно, что четыре из шести последних матчей Шадыханова в чемпионате России пришлись на игры с участием ЦСКА. А Сафьян в третий раз за два года работает на игре питерцев с армейцами в качестве АВАР.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.