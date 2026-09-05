Мостовой: «Звоните мне! Из 10 судейских ошибок мы точно уберем 8»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о решении ЭСК поддержать назначение пенальти в ворота «Факела» в матче с «Зенитом» (0:1) в 6-м туре РПЛ.

29 августа «Зенит» победил «Факел» со счетом 1:0 благодаря назначенному пенальти на 90+1-й минуте, который Фролов назначил после падения в борьбе за мяч полузащитника гостей Даниила Кондакова с воронежцем Равилем Нетфуллиным. 11-метровый удар реализовал Александр Соболев.

«Это смешно. В футболе правила как были, так и остались: мяч круглый, ворота те же, разметка прежняя. Как вообще иностранец в нашей стране занимает такую должность? Это не в адрес Мажича, до него там еще человек 10 было.

Сам эпизод — с небольшой хитростью, которую знают только те люди, которые играли в футбол на высоком уровне. Такой пенальти не надо назначать, это нормальное явление. Говорю вам, звоните мне! Из 10 таких ошибок мы точно уберем 8. Кстати, в этом же туре был похожий момент в матче «Родины» против «Балтики». Там было очевиднейшее нарушение, но про него даже ничего не сказали», — сказал Мостовой «СЭ».

После 6 туров «Зенит» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» (2 очка) занимает последнее, 16-е место.