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Мостовой: «Звоните мне! Из 10 судейских ошибок мы точно уберем 8»

Давид Петросян
Корреспондент отдела футбола

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о решении ЭСК поддержать назначение пенальти в ворота «Факела» в матче с «Зенитом» (0:1) в 6-м туре РПЛ.

29 августа «Зенит» победил «Факел» со счетом 1:0 благодаря назначенному пенальти на 90+1-й минуте, который Фролов назначил после падения в борьбе за мяч полузащитника гостей Даниила Кондакова с воронежцем Равилем Нетфуллиным. 11-метровый удар реализовал Александр Соболев.

«Это смешно. В футболе правила как были, так и остались: мяч круглый, ворота те же, разметка прежняя. Как вообще иностранец в нашей стране занимает такую должность? Это не в адрес Мажича, до него там еще человек 10 было.

Сам эпизод — с небольшой хитростью, которую знают только те люди, которые играли в футбол на высоком уровне. Такой пенальти не надо назначать, это нормальное явление. Говорю вам, звоните мне! Из 10 таких ошибок мы точно уберем 8. Кстати, в этом же туре был похожий момент в матче «Родины» против «Балтики». Там было очевиднейшее нарушение, но про него даже ничего не сказали», — сказал Мостовой «СЭ».

После 6 туров «Зенит» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» (2 очка) занимает последнее, 16-е место.

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Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
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«Ростов» — «Факел»: прямая трансляция, смотреть онлайн

«Ростов» и «Факел» объявили составы на матч РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
10
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
11
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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