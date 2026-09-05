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Семак и Жоао Виктор получили по желтой карточке за стычку в матче «Зенит» — ЦСКА

Руслан Минаев
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В матче «Зенит» — ЦСКА в 7-м туре РПЛ возникла потасовка.

На 7-й минуте защитник армейцев Жоао Виктор пытался ввести мяч в игру из-за боковой. В это время главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак выбил мяч из его рук. Бразилец оттолкнул специалиста, что стало причиной массовой потасовки.

После эпизода главный судья Андрей Прокопов показал Семаку и Жоао Виктору по желтой карточке. Тренер после этого удалился в подтрибунное помещение и вернулся лишь спустя несколько минут.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
05 сентября, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
ЦСКА
&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА.«Зенит» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ
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Сергей Семак
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ФК Зенит
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Жоао Виктор (ЦСКА)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
10
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
11
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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