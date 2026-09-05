Семак и Жоао Виктор получили по желтой карточке за стычку в матче «Зенит» — ЦСКА

В матче «Зенит» — ЦСКА в 7-м туре РПЛ возникла потасовка.

На 7-й минуте защитник армейцев Жоао Виктор пытался ввести мяч в игру из-за боковой. В это время главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак выбил мяч из его рук. Бразилец оттолкнул специалиста, что стало причиной массовой потасовки.

После эпизода главный судья Андрей Прокопов показал Семаку и Жоао Виктору по желтой карточке. Тренер после этого удалился в подтрибунное помещение и вернулся лишь спустя несколько минут.