Полузащитник «Крыльев Советов» Олейников сообщил об уходе из клуба

Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников сообщил об уходе из клуба. Об этом он рассказал после матча с «Краснодаром» (2:2) в 7-м туре РПЛ.

— Это был ваш последний матч за клуб?

— Да.

— Куда переходите, если не секрет?

— Скоро все узнаете, — приводит слова Олейникова «Матч ТВ».

Олейников перешел в «Крылья Советов» из «Ахмата» в 2024 году. Его контракт рассчитан до лета 2027-го. В сезоне-2026/27 полузащитник принял участие в 9 матчах во всех турнирах и забил 3 гола.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.