Гимнастка Борисова нанесла символический удар по мячу перед началом матча «Зенит» — ЦСКА

Российская гимнастка Мария Борисова нанесла символический удар по мячу перед стартовым свистком в матче 7-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Игра проходит в субботу, 5 сентября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

На чемпионате мира по художественной гимнастике-2026, который прошел в августе во Франкфурте (Германия), Борисова завоевала золото в командном турнире. В индивидуальных соревнованиях у гимнастки три бронзовые медали — в упражнениях с мячом, булавами и лентой.

19-летняя Борисова живет и тренируется в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Спортсменка является уроженкой Санкт-Петербурга.