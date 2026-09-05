Ривалдо: «Хотел бы поиграть в России»

Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Ривалдо на Дне московского спорта рассказал об отношении к России и признался, что во время игровой карьеры был бы готов рассмотреть предложение от российского клуба.

«Москва — прекрасный город. Мне очень нравится отношение жителей ко мне и моему ребенку. К сожалению, никаких предложений из российских клубов во времена моей карьеры не поступало, но, если честно, я бы хотел поиграть здесь», — сказал Ривалдо.

Также бразилец рассказал, что следил за выступлениями российских футболистов Александра Мостового и Валерия Карпина.

«Следил за Карпиным и Мостовым во времена их карьеры. Сафонов и Головин? Они прекрасные футболисты, у которых большое будущее», — добавил 54-летний Ривалдо.

В 1999 году он стал обладателем «Золотого мяча». В составе сборной Бразилии полузащитник выиграл чемпионат мира 2002 года и Кубок Америки 1999 года. На клубном уровне бразилец выступал, в частности, за «Барселону» и «Милан».