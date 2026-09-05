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Обладатель Золотого мяча Ривалдо хотел бы поиграть за российские клубы

Ривалдо: «Хотел бы поиграть в России»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Ривалдо на Дне московского спорта рассказал об отношении к России и признался, что во время игровой карьеры был бы готов рассмотреть предложение от российского клуба.

«Москва — прекрасный город. Мне очень нравится отношение жителей ко мне и моему ребенку. К сожалению, никаких предложений из российских клубов во времена моей карьеры не поступало, но, если честно, я бы хотел поиграть здесь», — сказал Ривалдо.

Также бразилец рассказал, что следил за выступлениями российских футболистов Александра Мостового и Валерия Карпина.

«Следил за Карпиным и Мостовым во времена их карьеры. Сафонов и Головин? Они прекрасные футболисты, у которых большое будущее», — добавил 54-летний Ривалдо.

В 1999 году он стал обладателем «Золотого мяча». В составе сборной Бразилии полузащитник выиграл чемпионат мира 2002 года и Кубок Америки 1999 года. На клубном уровне бразилец выступал, в частности, за «Барселону» и «Милан».

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Александр Головин
Александр Мостовой
Валерий Карпин
Матвей Сафонов
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Полузащитник «Крыльев Советов» Олейников сообщил об уходе из клуба
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
10
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
11
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

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Маркиньос
Маркиньос

Спартак

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И К Ж
Илья Рожков
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Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
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