Мостовой о потасовке в матче «Зенит» — ЦСКА: «Не думаю, что Семака как-то накажут»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о потасовке в матче 7-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА.

На 7-й минуте защитник армейцев Жоао Виктор пытался ввести мяч в игру из-за боковой. В это время главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак выбил мяч из его рук. Бразилец оттолкнул специалиста, что стало причиной массовой потасовки.

«Не сказал бы, что Семак что-то сделал. Просто взял мяч, который отскочил. Там уже игрок ЦСКА толкнул его первым. Не думаю, что Семака как-то накажут. Он же не пнул этот мяч, как это сделал Талалаев. Ничего такого здесь нет», — сказал Мостовой «СЭ».

После эпизода главный судья Андрей Прокопов показал Семаку и Жоао Виктору по желтой карточке. Тренер после этого удалился в подтрибунное помещение и вернулся лишь спустя несколько минут.