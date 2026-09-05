«Зенит» — ЦСКА: армейцы ведут в счете после первого тайма

ЦСКА обыгрывает «Зенит» после первого тайма матча 7-го тура чемпионата России — 1:0. Встреча проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

На 45+8-й минуте пенальти реализовал Иван Обляков. 11-метровый был назначен за фол Александра Соболева — форвард хозяев ударил локтем по лицу защитника гостей Джамалутдина Абдулкадырова.

На 7-й минуте желтые карточки за стычку получили главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак и защитник армейцев Жоао Виктор.

В первой половине хозяева дважды попадали в штангу ворот гостей.