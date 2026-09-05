«Ростов» и «Факел» объявили составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Факела» на матч 7-го тура чемпионата России.

Игра состоится на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Ростов»: Петров, Сако, Мелехин, Ногейра, Лангович, Михайлов, Миронов, Комаров, Кучаев, Олусегун, Сулейманов.

Запасные: Голиков, Семенчук, Прохин, Мадрахимов, Аджаса, Мухин, Шанталий, Азнауров, Роналдо, Титов, Голенков, Шамонин.

«Факел»: Фролкин, Габараев, Эль-Мхассани, Клейтон, Бардачев, Тодорович, Сутормин, Якимов, Магомедов, Гиоргобиани, Гнапи.

Запасные: Доровских, Обухов, Юрганов, Журавлев, Багамаев, Ковалев, Нетфуллин, Тарищев, Пуси, Какшаров.

Следить за ключевыми событиями игры «Ростов» — «Факел» можно в матч-центре «СЭ».