Тихонов заявил, что Вяльбе справится с работой в «Спартаке»: «Она доказала свою состоятельность!»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном введении президента ФЛГР Елены Вяльбе в состав совета директоров «Спартака».

«В этом нет ничего странного. Елена Вяльбе доказала свою состоятельность! Ей предлагали покинуть пост президента, но она отказалась. И подняла федерацию до небес. Федерация сейчас лучшая в мировом лыжном спорте. Какие могут быть удивления? Когда я занялся сельским хозяйством, у меня была лучшая агрофирма в Европе! Неудобно приводить примеры на себе, но так и есть. Чиновники должны стремиться к результату так же, как и спортсмены. Думаю, Вяльбе справится со всем, за что бы ни взялась», — сказал Тихонов «СЭ».

26 июля появилась информация, что владелец клуба Леонид Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака», но при этом останется владельцем определенного пакета акций ФК.