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Сегодня, 13:22

Тихонов заявил, что Вяльбе справится с работой в «Спартаке»: «Она доказала свою состоятельность!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном введении президента ФЛГР Елены Вяльбе в состав совета директоров «Спартака».

«В этом нет ничего странного. Елена Вяльбе доказала свою состоятельность! Ей предлагали покинуть пост президента, но она отказалась. И подняла федерацию до небес. Федерация сейчас лучшая в мировом лыжном спорте. Какие могут быть удивления? Когда я занялся сельским хозяйством, у меня была лучшая агрофирма в Европе! Неудобно приводить примеры на себе, но так и есть. Чиновники должны стремиться к результату так же, как и спортсмены. Думаю, Вяльбе справится со всем, за что бы ни взялась», — сказал Тихонов «СЭ».

26 июля появилась информация, что владелец клуба Леонид Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака», но при этом останется владельцем определенного пакета акций ФК.

Леонид Федун. Что ждет «Спартак». Новые инсайды «СЭ»

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Елена Вяльбе
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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