Что ждет «Спартак». Новые инсайды «СЭ»
Скорые изменения в высшем менеджменте «Спартака» уже давно ни для кого не секрет. Вопрос только в их масштабах. Не скрывают движение в сторону «Лукойла» и в самом клубе. Напомню цитату из интервью генерального директора красно-белых Евгения Мележикова, которое он дал в субботу в Екатеринбурге.
— Вы знаете — проходила информация, что идет работа по изменению состава акционеров «Спартака». Что это значит? Это смена акционеров, перераспределение акций, — сказал Мележиков. — Если меняется основной акционер или акции перераспределяются, то проводится общее собрание акционеров, по результату которого принимается решение, в том числе по выбору совета директоров. Новости должны появиться в сентябре. При этом «Лукойл» действительно пытается приобрести права на «Открытие банк Арену». Переговоры ведутся.
Вместе с тем тот же Мележиков дал понять, что нынешний председатель совдира Леонид Федун намеревается сохранить влияние на «Спартак»:
— Леонид Арнольдович очень многое сделал. Почему я должен говорить, что его уход — это хорошо? Это нехорошо. Такое возможно в скором времени? Посмотрим. Что будет, то будет. Не думаю о том, на что не могу повлиять. Очень надеюсь, что Федун останется.
Желание главного пока акционера понятно. Когда на протяжении 18 лет вкладываешь куда-то большие деньги и душу, то расставаться — даже с учетом всей тяжести финансового бремени — очень тяжело. Другое дело, что при всех связях Федуна с «Лукойлом» новый мажоритарный акционер наверняка захочет расставить на ключевые позиции своих людей. Это логично, это соответствует законам бизнеса, которые при всем своем здравом смысле довольно жестоки. Кто платит, тот и музыку заказывает.
В воскресенье «СЭ» сообщал о скором вхождении в совдир вице-президента ПАО Евгения Хавкина. Также ходят разговоры о том, что руководство компании рассматривает вариант введения в СД президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Не спешите с недоуменными вопросами типа: «Где «Спартак», а где лыжи?» Между ФЛГР и нефтяниками есть давняя, с конца прошлого века, и надежная связь: ПАО является многолетним генеральным спонсором федерации. Елена Валерьевна отлично проявила себя в качестве топ-менеджера ФЛГР, ее любят болельщики. Понятно, что от футбола она действительно далека, но в качестве PR-хода назначение Вяльбе выглядело бы разумно.
При этом здесь и сейчас Федун в сторону не отойдет. При любом сценарии за ним, скорее всего, останется и определенный пакет акций, и место в совете директоров или как вариант — должность почетного президента. Но Леонид Арнольдович постарается остаться одним из центров принятия решений. Собственно, если бы не экономические факторы, он о смене власти в «Спартаке» и не задумывался бы. Но деньги играют определяющую роль.
Зачем все это Федуну, предельно ясно — банальная экономия личных средств. А вот зачем такое затратное мероприятие, как содержание ФК, нефтяной компании в условиях сложной международной обстановки, влияющей на размер прибыли, совсем неочевидно. Однако объяснение есть. Знающие люди (и из мира футбола, и из области нефтянки) говорят, что полный переход «Спартака» во владение ПАО — «транзитная остановка». Поскольку компания — не Федун, искренне любящий красно-белых, то будет руководствоваться исключительно бизнес-факторами. А они безжалостны: футбол у нас пока — это не про заработки. С учетом размера телеконтракта РПЛ с основным вещателем, доходов от матч-дэй, продажи атрибутики и всех других финансовых ручейков. В сумме подобные поступления никак не способны покрыть даже половину бюджета любого российского топ-клуба — в том же «Спартаке» он, уже не первый год сокращаемый, все равно равен порядка пяти миллиардам рублей. Невозможность извлечения прибыли несколько лет назад подтвердилась в результате аудита, который прошел по инициативе Петра Авена на одном из этапов переговоров о вхождении в состав акционеров красно-белых представителей «Альфа Банка».
В общем, «Лукойл» готов «впрягаться», но временно — пусть даже нет ничего более постоянного. А дальше, после того как нормализуется международная обстановка, скорее всего, начнутся поиски нового хозяина. Поддержка спорта в РФ — дело государственной важности, так что не исключено, что и власти окажут содействие в решении вопроса. Впрочем, наверняка найдутся представители крупного бизнеса, которых не нужно долго убеждать.
В качестве предположения можно назвать Алишера Усманова, известного своей любовью к спорту вообще и особенно к игре номер один. Структуры Алишера Бурхановича долгое время владели приличной долей акций лондонского «Арсенала», миллиардер помогал РФС расплатиться по дикому контракту с Фабио Капелло, финансово содействовал «Арсеналу» тульскому, когда тот получил право сыграть в квалификации Лиги Европы. А в 2018 году сайт финансовой аналитики alpari сообщал, что Усманов вел с Федуном переговоры по поводу приобретения «Спартака» — правда, результата они не дали.
Клуб с такими традициями и такой армией болельщиков может быть интересен и другим богатейшим представителям отечественного бизнес-сообщества. Правда, дело это небыстрое, процесс с транзитом через «Лукойл» займет не месяцы, а два-три (не исключено, и больше) года. Но стратегическое направление понятно уже сейчас.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0