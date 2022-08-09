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Сегодня, 13:06

Колосков считает отставку Юрана удивительной с точки зрения результата

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

«Роль тренера многогранна, она не только на футбольном поле. В том числе она состоит во взаимоотношениях с командой, руководством клуба, СМИ. С точки зрения результата, отставка Юрана удивительна. «Химки» показывают не просто приличные результаты, но и хорошо играют. Команда играет в хороший современный футбол. Причина, очевидно, другая. Тяжело что-то комментировать, когда руководитель не объясняет причину. Допускаю ли я, что у «Химок» сейчас может случиться спад? Можно допускать, все что угодно. Я могу прокомментировать только факты, которые уже состоялись», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Сергей Юран возглавлял «Химки» с февраля 2022 года. После 4 туров сезона-2022/23 в РПЛ подмосковная команда занимает 7-е место в турнирной таблице с 7 очками.

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Вячеслав Колосков
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И В Н П +/- О
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
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Локомотив – Кр. Советов
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13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Краснодар
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 - : -
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Н. Новгород – Ростов
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

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Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

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