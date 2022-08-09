Колосков считает отставку Юрана удивительной с точки зрения результата

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

«Роль тренера многогранна, она не только на футбольном поле. В том числе она состоит во взаимоотношениях с командой, руководством клуба, СМИ. С точки зрения результата, отставка Юрана удивительна. «Химки» показывают не просто приличные результаты, но и хорошо играют. Команда играет в хороший современный футбол. Причина, очевидно, другая. Тяжело что-то комментировать, когда руководитель не объясняет причину. Допускаю ли я, что у «Химок» сейчас может случиться спад? Можно допускать, все что угодно. Я могу прокомментировать только факты, которые уже состоялись», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Сергей Юран возглавлял «Химки» с февраля 2022 года. После 4 туров сезона-2022/23 в РПЛ подмосковная команда занимает 7-е место в турнирной таблице с 7 очками.