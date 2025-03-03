Тичич: «Когда гуляю по Нижнему Новгороду, меня узнают и останавливают»

Полузащитник «Пари НН» Лука Тичич рассказал, как новички усилили команду и поделился впечатлениями от жизни в Нижнем Новгороде.

«Конечно, здорово, что новички пришли и сразу забили два гола для нашей команды. Я очень рад за них. Всегда легче начинать играть дома при поддержке наших фанатов. Спасибо им всем за то, что пришли сегодня и поддержали нас. Всегда дома лучше играть, чем на выезде. Нижний Новгород — очень приятный для меня город. Здесь много болельщиков, которые меня узнают, когда я гуляю и могу зайти попить кофе или сделать что-то еще. Они останавливают нас, чтобы поздороваться и сказать слова поддержки», — цитирует Тичича «РБ Спорт».

В матче 19-го тура «Пари НН» одержал домашнюю победу над «Акроном» со счетом 2:1. В составе хозяев отличились новички Вячеслав Грулев и Александр Кокшаров.

Нижегородский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.