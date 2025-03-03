Гильерме назначен координатором по развитию вратарей молодежного футбола «Локомотива»

«Локомотив» объявил о назначении бывшего голкипера команды Гильерме координатором по развитию и подготовке вратарей молодежного футбола.

«Добро пожаловать домой, Гиля!» — говорится в сообщении клуба.

Гильерме выступал за «Локомотив» с 2007 по 2024 годы. Он провел за железнодорожников 387 матчей, стал чемпионом России, обладателем Суперкубка и четырежды победителем Кубка страны.