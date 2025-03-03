Грачев верит в возвращение российского футбола на международную арену

Актер и продюсер, резидент Comedy Club Дмитрий Грачев ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении российского футбола на международную арену.

— Верите ли вы в то, что на фоне переговоров с Трампом наш футбол вернется?

— Всегда верю. Верю в «Спартак» и в то, что мы вернемся, — сказал Грачев «СЭ».

Национальные сборные и клубы России исключены из международных турниров с февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.