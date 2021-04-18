Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тедеско заявил, что не будет защищать игроков после разгрома от «Уфы»

21:45
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не будет защищать своих игроков после разгромного поражения от «Уфы» (0:3) в 26-м туре Тинькофф РПП.

— Сегодня у нас не было игры ни с мячом, ни без него, — сказал Тедеско. — Я сказал в раздевалке, что всегда защищаю игроков, но сегодня делать этого не буду. Не было ни концентрации, ни голода победы.

(Олег Кошелев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры