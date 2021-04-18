Тедеско заявил, что не будет защищать игроков после разгрома от «Уфы»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не будет защищать своих игроков после разгромного поражения от «Уфы» (0:3) в 26-м туре Тинькофф РПП.

— Сегодня у нас не было игры ни с мячом, ни без него, — сказал Тедеско. — Я сказал в раздевалке, что всегда защищаю игроков, но сегодня делать этого не буду. Не было ни концентрации, ни голода победы.

(Олег Кошелев)