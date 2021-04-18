Тедеско заявил, что не будет защищать игроков после разгрома от «Уфы»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не будет защищать своих игроков после разгромного поражения от «Уфы» (0:3) в 26-м туре Тинькофф РПП.
— Сегодня у нас не было игры ни с мячом, ни без него, — сказал Тедеско. — Я сказал в раздевалке, что всегда защищаю игроков, но сегодня делать этого не буду. Не было ни концентрации, ни голода победы.
(Олег Кошелев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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