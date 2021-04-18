Газизов: «Флешмоб «Спартака»?. Гвоздики надо было сажать, а не фиалки»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал победу над «Спартаком» (3:0) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

— «Спартак» устроил флешмоб с фиалками, с кормушками.

— Гвоздики надо было сажать, а не фиалки.

— Для кого?

— Не знаю, для кого. Сегодня посадили.

— Разозлили вас этим?

— Меня? Да бросьте, я футбольный парень.

— Вы показывали это команде?

— Нет, а зачем? Думаю, они все сами понимают.

— Вы так бурно праздновали третий гол. Камень с души упал?

— 3:0 — убедительно. Но мне казалось, что могли забить и больше. Были намного убедительнее «Спартака» сегодня. Почему так произошло? Я поблагодарил свою команду. 7 лет назад от меня ушел мой сын. Вчера я заходил и просил его помочь мне в этой игре. Спасибо ему. Думаю, с небес он мне помог.

(Константин Колмаков)