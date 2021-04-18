Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился с «СЭ» впечатлениями от матча 26-го тура Тинькофф РПЛ «Уфы» со «Спартаком» (3:0).

«Я и говорил, что «Спартак» сто процентов потеряет очки, — сказал «СЭ» Баринов. — Так легкомысленно относиться к «Уфе» не нужно было. Как говорится, доносчику первый кнут. «Спартак» всегда была гордая команда. А проиграть можно все, кроме чести. Хотели они с «Локомотивом» аж 3 очка получить, но их переиграли просто и легко. Так тут произошло тоже самое. А «Уфа» — молодцы, совсем от обороны не играли. С днем рождения «Спартак», щедрая команда. Раздает подарки, чтоб запомнили».

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками в 26 матчах. «Уфа» опередила «Ротор» и поднялась из зоны вылета в зону стыковых матчей.

(Елизавета Денисова)