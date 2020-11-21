Тедеско ответил на вопрос о трансферных целях «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (1:1) ответил на вопрос, есть ли необходимость приобретать нового игрока на роль плеймейкера.

— Сколько «десяток» у нас должно быть? — переспросил Тедеско. — У нас есть Бакаев, Кокорин, Урунов. Маркитесов может сыграть на этой позиции. Нужно всегда чувствовать баланс состава, а не покупать много игроков на одну позицию. Иначе некоторые игроки будут сидеть на скамейке и выражать свое недовольство. (Олег Кошелев)