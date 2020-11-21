Тедеско ответил на вопрос о трансферных целях «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (1:1) ответил на вопрос, есть ли необходимость приобретать нового игрока на роль плеймейкера.
— Сколько «десяток» у нас должно быть? — переспросил Тедеско. — У нас есть Бакаев, Кокорин, Урунов. Маркитесов может сыграть на этой позиции. Нужно всегда чувствовать баланс состава, а не покупать много игроков на одну позицию. Иначе некоторые игроки будут сидеть на скамейке и выражать свое недовольство. (Олег Кошелев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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