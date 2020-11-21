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Тедеско ответил на вопрос о трансферных целях «Спартака»

21:50
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (1:1) ответил на вопрос, есть ли необходимость приобретать нового игрока на роль плеймейкера.

— Сколько «десяток» у нас должно быть? — переспросил Тедеско. — У нас есть Бакаев, Кокорин, Урунов. Маркитесов может сыграть на этой позиции. Нужно всегда чувствовать баланс состава, а не покупать много игроков на одну позицию. Иначе некоторые игроки будут сидеть на скамейке и выражать свое недовольство. (Олег Кошелев)

Спартак — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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