Тедеско объяснил слабую игру «Спартака» во втором тайме желтыми карточками

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения в домашнем матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России от «Краснодара» (0:1) отметил, что у красно-белых было много моментов, особенно в первом тайме.

— Мы разочарованы поражением. Думаю, мы заслужили чуть-чуть большего, — сказал Тедеско. — Мы имели много шансов — особенно в первом тайме, и не только по количеству, а по качеству. Мы играли против опытной команды, опытных игроков, таких, как Ари. И после того, как пропустили, было достаточно тяжело играть. Больше всего разочаровало то, что мы должны были менять игроков не из-за третьего матча за восемь дней, а за чрезмерного количества желтых карточек. Не знаю, почему так происходит.

В последнем отрезке матча мы играли 4-4-2 из-за выхода большого количества атакующих игроков, и при стандартах мы немного потеряли голову.

— С чем связано такая слабая игра «Спартака» во втором тайме? Только с усталостью после кубкового матча с ЦСКА?

— Слишком легко будет сказать, что из-за отсутствия сил. Да, мы играли 120 минут, но ЦСКА сегодня действовал вдевятером и проиграл всего лишь 2:3. Там был хороший бой! Объяснения второму тайму — считаю, это желтые карточки. Ещенко был близок к красной карточке, Зобнин получил ее.

— Вы провели две замены в стартовом составе — Ещенко вместо Рассказова и Ларссон вместо Соболева. Можете их объяснить?

— Третья игра за восемь дней. Соболев не готовился к сезону вместе с командой. Поэтому после двух удачных матчей он устал. Ещенко на сегодня был свежее Рассказова, сыгравшего два предыдущих матча. И он смотрелся хорошо, выйдя на замену в матче с ЦСКА. Сегодня так же он провел прекрасный матч.

— Весной во всех матчах очень много карточек, в том числе красных. Это футболисты такие заряженные или что-то произошло с арбитрами?

— Не знаю. Разные матчи, разные команды, разные судьи. Обе желтые карточки Зобнина были заслуженными. Но если Понсе лежит на траве после фола, и мы не получаем штрафной — мы разочарованы и не можем это принять. Хотя понятно, что тренеры всегда в пограничных ситуациях склоняются на сторону своей команды.

— Причина замена Жиго, а не, например, Кутепова — желтая карточка?

— Абсолютно так. Соперник отобрал мяч, начало контратаки «Краснодара», мяч на его половине поля, расклад — два на четыре в нашу пользу. Там не было никакой желтой карточки! Это полностью изменило игру Жиго, поскольку он думал о том, что каждое касание может привести к красной. (Игорь Рабинер)