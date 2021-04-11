Тедеско объяснил, почему «Спартак» не стал играть вторым номером против «Локомотива»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил тактику, которую выбрал на игру 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (2:0).

— Почему не сыграли вторым номером, учитывая серию «Локо» и гостевой статус?

— А почему должны были? Несколько матчей подряд мы выиграли, играя первым номером. Не знаю, что мой коллега скажет после, но мы контролировали весь матч. Во втором тайме не было такого прессинга, как в первом, но суть не в этом. Если соперник хочет отдать нам мяч и контратаковать — пусть делает так. Не вопрос. Мы любим играть с мячом, любим играть во владение, — заявил Тедеско.

(Артем Калинин)