Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал удаление защитника Айртона в конце первого тайма матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (1:0). Бразилец получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

— Айртон мог избежать удаления, если бы попытался сыграть в мяч — в ноги. Он вообще знает правила?

— Нужно будет еще раз посмотреть этот момент. Не скажу, что мы проиграли из-за Айртона. Мы проиграли командой. Он неплохо сыграл в первом тайме, если и ошибся, то сделал это не нарочно. Он и еще несколько игроков пропустят следующий матч. Посмотрим, кто их заменит, кто выйдет в основном составе.

(Артем Калинин)