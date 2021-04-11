Тедеско — об удалении Айртона: «Не скажу, что мы проиграли из-за этого»
21:30
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал удаление защитника Айртона в конце первого тайма матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (1:0). Бразилец получил прямую красную карточку за фол последней надежды.
— Айртон мог избежать удаления, если бы попытался сыграть в мяч — в ноги. Он вообще знает правила?
— Нужно будет еще раз посмотреть этот момент. Не скажу, что мы проиграли из-за Айртона. Мы проиграли командой. Он неплохо сыграл в первом тайме, если и ошибся, то сделал это не нарочно. Он и еще несколько игроков пропустят следующий матч. Посмотрим, кто их заменит, кто выйдет в основном составе.
(Артем Калинин)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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