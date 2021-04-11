Народный артист РФ, болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал поражение красно-белых в матче 25-го тура Тинькофф-РПЛ от московского «Локомотива» (0:2).

«Я уже неоднократно говорил, что «Спартак» любят вопреки результату, — сказал Мацуев «СЭ». —Настрой, порыв, страсть, импровизация — это про красно-белых. Сегодня это было несмотря на то, что сюжет развивался не в нашу пользу. На мой взгляд, не хватило немного фарта. Забили бы мы первые — игра бы сложилась по-другому. Я понимаю, что футбол не существует в сослагательном направлении. Обидно, очень обидно, хотя мы не проиграли по всем статьям. На поле были качели — контратаки «Локомотива» действительно хороши. Никого из игроков «Спартака» не могу упрекнуть, все были на уровне. Обида, жалость, но не хочется все бросить. Напротив, «Спартаку» огромное спасибо, мы его любим».

Мацуев также прокомментировал ситуацию в турнирной таблице РПЛ.

«Понятно, что «Зенит» станет чемпионом. Теперь задача «Спартака» — удержаться на втором месте. У нас впереди принципиальная битва с ЦСКА. Надеюсь, что красно-белые завершат сезон с той же страстью, с которой они играли сегодня», — добавил Мацуев.

После поражения от «Локомотива» красно-белые отстают от лидера чемпионата «Зенита» на 7 очков за пять туров до конца сезона.

(Артем Бухаев)