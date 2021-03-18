«Мне нравится быть здесь». Реакция Тедеско на вопрос о своем будущем в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Уралом» (5:1) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи.

— Какие у вас впечатления от сегодняшней победы?

— Очень быстрая сегодня была игра. Забили два быстрых гола, это важно в матчах с таким соперником, как «Урал». Чем дальше счет оставался бы ничейным, тем было бы труднее. После пропущенного мяча важно было также забить еще один гол, что мы и сделали.

— Известно ли, что с Кралом и Зобниным?

— Не знаю, посмотрим, что с ними.

— Что нужно делать болельщикам и руководству, чтобы вы остались в «Спартаке»?

— Спасибо за теплые слова. Мы сегодня выиграем, мне нравится быть здесь, больше мне пока нечего сказать, — сказал Тедеско.

«Спартак» с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» — 12-я строчка и 26 очков.

(Сергей Федоров)