«Мне нравится быть здесь». Реакция Тедеско на вопрос о своем будущем в «Спартаке»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Уралом» (5:1) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи.
— Какие у вас впечатления от сегодняшней победы?
— Очень быстрая сегодня была игра. Забили два быстрых гола, это важно в матчах с таким соперником, как «Урал». Чем дальше счет оставался бы ничейным, тем было бы труднее. После пропущенного мяча важно было также забить еще один гол, что мы и сделали.
— Известно ли, что с Кралом и Зобниным?
— Не знаю, посмотрим, что с ними.
— Что нужно делать болельщикам и руководству, чтобы вы остались в «Спартаке»?
— Спасибо за теплые слова. Мы сегодня выиграем, мне нравится быть здесь, больше мне пока нечего сказать, — сказал Тедеско.
«Спартак» с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» — 12-я строчка и 26 очков.
(Сергей Федоров)
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