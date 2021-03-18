Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Динамо» (2:3) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.

— Спасибо болельщикам, которые гнали нас, мы мало радуем их в этом году, — отметил Мусаев. — В оставшихся матчах мы сделаем все, чтобы порадовать их. До удаления мы играли остро, но потом пока перестроились, соперник завладел инициативой, создал моменты в концовке первого тайма. Во втором тайме у нас было движение, забили гол, но не смогли сохранить победный счет. Но за второй тайм трудно кому-то предъявить претензии, все бились.

— Почему после удаления Кайо вы заменили именно Кабелла? Судя по всему, Реми был очень недоволен заменой.

— Кабелла — самый атакующий из тройки полузащитников, менее оборонительный. Потому и заменили его. Эмоции? Когда тебя меняют в начале первого тайма... Здесь недовольство нужно высказывать не тренеру и кому-то еще. Так сложилась игра.

— Вы уделяете какое-то внимание на тренировке отработке игры в меньшинстве?

— Нет, больше у нас акцент на другие вещи. Оставаться в меньшинстве не входит в наши планы. Согласен, в ряде матчей мы ставим сами себе палки в колеса.

— Следите ли вы за выступлением Уроша Спаича в «Фейеноорде»? Когда «Краснодар» планирует вернуть Спаича из аренды?

— Аренда заканчивается в конце сезона. Он играет на своем уровне, хотя в последних матчах нечасто появляется в старте. Он показывает примерно тот же уровень, что и в «Краснодаре».

(Екатерина Потапова)